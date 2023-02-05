台灣燈會開展 日本Yosakoi團隊踩街重現夜來祭

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣燈會今天正式開展，交通部觀光局下午邀請日本、韓國及台灣在地等19組表演團隊踩街，其中日本4個Yosakoi團隊來台重現日本夜來祭慶典。

台灣燈會踩街活動今天下午登場，觀光局表示，今年參加開幕踩街活動的19隊各具特色，包括因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年未參與的國外團隊，終於在2023台灣燈會舞台上重現，包含來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣，廣受歡迎的4個Yosakoi團隊來台共襄盛舉，在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。

觀光局指出，同樣來自海外，曾在平昌冬季帕運會閉幕式演出的的韓國傳統舞蹈團，以優雅但節慶感十足的朝鮮傳統樂舞，帶來當地文化之美。

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除了國際團隊外，觀光局說，花蓮高工原舞隊、瑪大藝術恆舞集、台北市立大學醒獅隊將以原住民傳統的舞蹈及熱鬧鼓陣，讓踩街活動更震撼。

建國高級中學樂旗隊、景美女子高級中學樂儀旗隊、雙園國中藝術才能舞蹈班以及兆群表演藝術團等團隊帶來充滿活力及歡樂的精彩表演，還有台北市政府邀請的台北靈安社、何曉玫meimagedance、2025雙北世界壯年運動會運動員代表、身聲跨劇場、國立台灣戲曲學院青年團等一同參與。（編輯：管中維）1120205