平溪天燈節登場 萌兔主燈和眾人願望浪漫升空[影]

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2023新北平溪天燈節首場活動5日元宵節熱鬧登場，今年兔年主燈是「好運兔」及「好采頭」造型，與傳統天燈一起冉冉升空，格外吸睛。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月5日

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（中央社記者王鴻國新北5日電）今天是元宵節，平溪天燈節」首場活動在平溪十分廣場舉行，隨著疫情減緩，吸引許多國內外遊客參與，在萌兔主燈和寫滿眾人新年願望的天燈一起升空下，形成美麗的浪漫景色。

新北平溪天燈節第1場主燈活動在今天元宵節晚上6時舉辦，雖然持續飄雨，但上午就有人排隊領取限量的主燈區天燈施放券，並在下午陸續湧入天燈施放的十分廣場，形成熱鬧景象。

在第1波施放時，許多外籍人士都興奮寫下祈求和平及民主、健康，眾多天燈一起升空時，展現出浪漫美景；第2波施放時，「新北兔You」2盞20呎超大型主燈也正式亮相。

新北市副市長謝政達致詞表示，平溪天燈節已舉辦25年，成為世界知名必訪的節慶活動，今年兔年主燈是「好運兔」及「好采頭」造型，希望大家都能兔年行大運，讓天燈節活動能持續舉辦下去。

謝政達寫下「平安幸福兔U」的願望，隨後和共同製作「新北兔You」主燈的畫家Rabbit with Mask面具兔、「天燈國寶」胡民樹等人一起施放，和現場眾多天燈一起冉冉升高，為這場大型施放活動掀起高潮。

觀旅局表示，第2場大型天燈節晚會於2月11日下午6時於平溪國中舉辦，新北市府將與民眾一起迎接即將到來的浪漫情人節，與大家相約情定平溪Yes,I.Do，一起閃亮平溪，傳遞幸福分享愛。

為了讓活動順利舉辦，市府表示，活動期間除派駐消防車進行火警警戒、加派人員於周遭場域進行安全維護及交通疏導、設置醫護站規劃後送動線，還將施行交通專車、人員全面酒精消毒及實聯制登記等防疫措施。

消防局呼籲遊客施放天燈時應於許可區域進行施放，包括十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內。晚間10時後到翌日上午6時前，禁止施放天燈。（編輯：方沛清）1120205