台灣燈會開展首日吸睛 點燈前已湧逾32萬人次

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台灣燈會睽違23年回到台北，即便天氣陰雨，開展首日仍有大批民眾呼朋引伴前往賞燈。市府統計，參展人次截至下午4時已逾32萬人次，展區鄰近捷運站則疏運超過10萬人次。

台灣燈會今天晚間舉辦開燈儀式，代表為期14天的活動正式開展。儘管燈飾尚未點亮，各展區下午已湧入大批民眾，服務站及救護站人員也進駐待命，還有警察及義交在重要路口疏導交通。

住在新店的陳小姐、白小姐及許小姐衝著開展第一天相約逛燈會，她們從位於國父紀念館的中央展區開始賞燈，並規劃要搭乘接駁車前往其他展區。

她們翻著手機裡與燈飾的合照表示，今年的燈會真的很漂亮，與以往燈會不一樣，燈飾非常活潑且色彩鮮豔，且展區寬敞不擁擠，走起來很悠閒，「拍起來超漂亮的，要回去叫朋友來看」。

正在研究燈會地圖的王先生則說，今天跟女朋友約會，並不是特別來看燈會，只是剛好經過就看一下，以後應該不會再規劃來賞燈。

台北市觀傳局統計，截至下午4時，參展人次累計32萬3986人次；捷運國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101/世貿站累計疏運10萬8553人次，較上月同期增加2萬3710人次。

台北市交通局表示，因應燈會規劃展區內巡迴繞行及從松山車站接駁至展區的2線公車，截至下午3時30分共發出61班、載客521人，將視人潮狀況加密班次。

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2023台灣燈會包含位於東區商圈的光展區、松山文創園區的源展區、信義商圈的未來展區、國父紀念館及北市府廣場的中央展區，4大展區占地168公頃，設有逾300件作品，每天下午5時至晚間10時亮燈。

這次燈會搭設台北101水舞廣場的光源舞台、香堤廣場的未來舞台、松菸1號倉庫的多元舞台，3大舞台各有不同演出時間及內容；主燈「玉兔壯彩」設於國父紀念館，每天晚間6時至晚上9時30分，每半小時展演一次。（編輯：方沛清）1120205