鋒面6日通過全台有雨 北部東北部留意較大雨勢

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氣象局表示，6日有鋒面通過，各地皆有機會降雨，北部、東北部可能有較大雨勢發生。圖為台北市南港區民眾外出穿著厚重冬衣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，未來一週北部、東半部僅9日、12日天氣稍穩定，其他時間受東北季風影響，偏涼有短暫雨；另外，明天有鋒面通過，各地皆有機會降雨，北部、東北部可能有較大雨勢發生。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天鋒面通過，各地水氣偏多，北部及東北部地區有局部較大雨勢，中部、花東地區也有局部短暫雨，南部則是零星短暫陣雨，預計鋒面影響期間僅1天。

張承傳說，明天氣溫與今天相似，北部高溫約攝氏19至21度、中部約22至25度、南部27至29度；各地低溫變化不大，約17至19度。

張承傳指出，7、8日又轉為東北季風影響的天氣，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；北部、東北部高溫略較明天下降1、2度，其他地區變化不大。

張承傳提到，9日東北季風減弱，北部、東北部高溫略為回升，雨區縮減為東半部地區及大台北山區有局部短暫雨；10、11日又有一波東北季風增強影響，北部及東北部地區天氣再轉涼，雨區再擴大為北部及東半部有短暫雨。

張承傳說，目前觀察12日天氣再回穩，然而13日起可能有另一波冷空氣南下，不排除有機會達到冷氣團強度，目前模式仍有變化，須持續觀察。

張承傳說，今明兩天由於鋒面影響、水氣較盛，若3000公尺以上高山溫度、水氣能配合，是有降雪機會；接下來主要剩迎風面的降雨為主，高山要再降雪會比較困難。

張承傳提醒，明天白天北部局部地區、明晚至7日清晨西半部地區易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1120205