雪山迎年後首場春雪 山友分享銀白世界美景

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）農曆春節假期結束，雪山地區從昨天下午開始迎來年後第1場雪，山友今天攻頂雪山主峰後，分享高山一片銀白色世界美景，積雪約2至5公分；網友回應「這才是雪季的雪山」。

山友今天在臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」發文「雪山下雪啦」，並po出上午7時許成功登頂雪山主峰後，高山上一片銀白世界的美景，當時還有片片雪花飄落，令人驚艷；吸引網友紛紛按讚，也有人留言「終於」、「這才是雪季的雪山」。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山表示，農曆春節期間那波寒流，雪山地區可能因為水氣不足，並未降雪，倒是這兩天，根據服勤翠池的志工回報，從昨天下午3時許就開始下雪一整晚，持續到今天上午，是農曆年後迎來的第1場雪。

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陳俊山指出，今天早上高山協作回報，雪山主峰積雪約2至5公分。由於目前369山莊並沒有下雪，攻頂的山友也陸續回到山莊，暫時無法確認山上是否持續降雪。

陳俊山說，目前雪山地區夜間都在零度以下，相關路段都有結冰狀況，請山友特別注意安全，帶齊裝備，而在369山莊都有派駐高山志工，山友有任何困難，可就近向高山志工尋求協助或學習相關冰攀、雪攀知識。（編輯：方沛清）1120205