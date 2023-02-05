高雄蓮潭燈會落幕 逾200萬人潮創造30億觀光效益

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）為期11天的高雄蓮潭燈會今天劃下句點。高雄市觀光局統計，這次燈會創下逾200萬參觀人次，帶來近新台幣30億元觀光效益，周邊住房率8成以上，並成功帶動周邊商圈店家。

2023高雄燈會移師蓮池潭風景區辦理，為期11天的燈會活動於晚間10時關燈落幕。高雄市觀光局發布新聞稿表示，這次燈會吸引高雄本地及外縣市遊客造訪，創下逾200萬參觀人次，帶來近30億元觀光效益。

觀光局指出，每天外縣市遊客至燈會展區參觀占近4成，周邊住房率8成以上，成功帶動周邊商圈店家。2023高雄燈會兼具在地化與國際化，共計13組燈飾、66場表演活動。

高雄市長陳其邁表示，高雄今年燈會以高雄創作者雪路創作的知名ㄇㄚˊ幾兔IP，結合在地文化地景特色及最濃台灣味，與在地歷史悠久的廟宇合作，越在地越國際，共同打響高雄國際知名度。

觀光局長高閔琳表示，辦理蓮潭燈會活動，積極與在地鄰里、商圈、廟宇及民宿業者溝通協調，讓活動與地方共榮，共同帶動地方觀光發展；同時也邀請友好國家駐台單位、姊妹市等國際友人蒞臨賞燈，廣獲外國友人好評。

蓮池潭在地知名百年老店中外餅舖總經理張美華說，感謝市府選定左營蓮池潭辦理燈會，店內伴手禮每天至少賣出200盒以上。

美國在台協會（AIT）高雄分處處長黃東偉說，很開心到高雄蓮池潭燈會賞燈，這次燈會中也傳達了尊重多元及包容的理念，這也是美國及台灣人民共享的深度價值。

觀光局表示，高雄還有其他賞燈活動，包括林園「2023點亮LINYUAN迎新年－歡樂捷運幸福城」燈節展至19日；「佛光山2023年春節平安燈法會」展期至19日；「光之塔獻禮」及「曹公光圳」等燈節意象，展至28日，歡迎民眾參觀。（編輯：方沛清）1120205