更多編輯台推薦新聞：
偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

影片／林俊易泰國羽賽打出接班氣勢 想快點忘掉冠軍續拚奧運資格
運動

影片／林俊易泰國羽賽打出接班氣勢 想快點忘掉冠軍續拚奧運資格

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣燈會開展首日湧逾50萬人 路況正常無壅塞

2023/2/5 22:19（2/5 22:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023台灣燈會在台北，5日元宵節正式開幕，將持續展出至19日，主燈「玉兔壯彩」晚間在國父紀念館展區絢麗發光，光影也倒映在水池中。中央社記者鄭清元攝　112年2月5日
2023台灣燈會在台北，5日元宵節正式開幕，將持續展出至19日，主燈「玉兔壯彩」晚間在國父紀念館展區絢麗發光，光影也倒映在水池中。中央社記者鄭清元攝　112年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北5日電）台灣燈會睽違23年回到台北，即便天氣陰雨，許多民眾撐傘、穿雨衣也要賞燈，市府統計，截至晚間9時已有超過50萬人參展，周邊交通則大致順暢，無發生壅塞。

2023台灣燈會今天正式開展，台北市觀傳局統計，現場人流截至晚間9時共50萬700人，捷運國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101/世貿站累計疏運達19萬5278人次，較上月同期增加6萬4514人次。

觀傳局說明，受到天候影響，今天光復南路（仁愛至忠孝）有車多情形，忠孝及逸仙路口、仁愛及逸仙路口、市府周邊路況皆正常，且因有警察及義交協助疏導，人流與車流沒有互相干擾，並無發生壅塞及打結狀況。

觀傳局呼籲，這次燈會未設置專有停車場並實施周邊交通管制，建議參展民眾可搭乘公車、捷運及2線燈會專用接駁車抵達展區。（編輯：方沛清）1120205

2023台灣燈會5日正式開展，吸引眾多人潮前往，即便天氣陰雨，民眾撐傘、穿雨衣也要賞燈。圖為位於源展區的副燈「臺北兔給樂」。中央社記者陳昱婷攝 112年2月5日
2023台灣燈會5日正式開展，吸引眾多人潮前往，即便天氣陰雨，民眾撐傘、穿雨衣也要賞燈。圖為位於源展區的副燈「臺北兔給樂」。中央社記者陳昱婷攝 112年2月5日
#台北市觀傳局
#台灣
#市政府站
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族