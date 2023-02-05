台灣燈會開展首日湧逾50萬人 路況正常無壅塞

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2023台灣燈會在台北，5日元宵節正式開幕，將持續展出至19日，主燈「玉兔壯彩」晚間在國父紀念館展區絢麗發光，光影也倒映在水池中。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台灣燈會睽違23年回到台北，即便天氣陰雨，許多民眾撐傘、穿雨衣也要賞燈，市府統計，截至晚間9時已有超過50萬人參展，周邊交通則大致順暢，無發生壅塞。

2023台灣燈會今天正式開展，台北市觀傳局統計，現場人流截至晚間9時共50萬700人，捷運國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101/世貿站累計疏運達19萬5278人次，較上月同期增加6萬4514人次。

觀傳局說明，受到天候影響，今天光復南路（仁愛至忠孝）有車多情形，忠孝及逸仙路口、仁愛及逸仙路口、市府周邊路況皆正常，且因有警察及義交協助疏導，人流與車流沒有互相干擾，並無發生壅塞及打結狀況。

觀傳局呼籲，這次燈會未設置專有停車場並實施周邊交通管制，建議參展民眾可搭乘公車、捷運及2線燈會專用接駁車抵達展區。（編輯：方沛清）1120205