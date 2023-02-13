開學日校園口罩未解禁 五都加強落實防疫措施

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（中央社記者13日綜合電）今天是開學日，校園室內口罩禁令到3月6日才放寬，新北、桃園、台中、台南、高雄等五都，開學前已完成校內空間清消，並備妥防疫物資，開學後校方掌握教職員、學生健康狀況。

指揮中心9日宣布鬆綁室內口罩政策，校園室內口罩禁令要到3月6日才會放寬為「自主配戴口罩」。為落實校園防疫，新北、桃園、台中、台南、高雄等，在開學前市府環保局已完成校內空間清潔消毒，以及防疫物資整備工作。

新北教育局表示，校園用餐如無法維持室內1.5公尺社交距離，仍應使用午餐隔板，並宣導師生開學落實生病不到校，有疑似症狀可自行快篩陰性再返校。

寒假結束，各級學校13日開學日，新北市警局動員警力執行護童專案，並向學童及家長打招呼，迎接新學期的開始。中央社記者王鴻國攝 112年2月13日

桃園市政府教育局指出，3月6日起，配合中央流行疫情指揮中心及教育部規畫，師生於校內健康中心、交通車及接駁車等指定場所仍需依規定全程配戴口罩，其餘室內場所由師生自主決定配戴口罩。已發放322萬9513劑快篩試劑給學校備用。

台中市長盧秀燕上午前往樹德國小視察開學狀況，關於脫口罩政策，她接受媒體聯訪表示，校園要更加慎重，有的孩子年紀小，抵抗力不夠，大家群聚上學，防疫更加重要，支持衛福部把校園脫口罩延後2週施行。

對於3月6日校園口罩禁令放寬，盧秀燕強調，這是暫定，必須看2月20日脫口罩施行效果，不排除部分學校因地制宜。

各級學校13日開學，台中市警方規劃「護童專案」，協助孩童安心上學。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月13日

台南市副市長葉澤山與教育局長鄭新輝等人前往九份子國民中小學視察學校防疫準備。鄭新輝表示，台南市362所公私立高中以下學校及市立幼兒園，10日前已全數完成校園室內外環境清潔消毒工作，各校皆已確認防疫物資備用庫存量充足，要求各校掌握開學前一週自國外入境學生及教職員工旅遊史及健康狀況。

高雄教育局指出，開學前各校園已完成環境清消，盤點防疫物資，包括口罩、快篩試劑、額溫槍、消毒酒精等物資。目前高市教職員打完3劑疫苗比例為95%至99%，學生打過2劑疫苗的平均數據也高於全國。（編輯：黃世雅）1120213