遊覽車駕駛補貼最快3月初上路 獎勵金3萬至6萬元

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（中央社記者余曉涵台北13日電）交通部今天表示，為了讓遊覽車業者趕快召回受疫情影響流失的駕駛人力，交通部長王國材指示研擬徵才補貼方案，包含補貼全額訓練費用等，預計最快3月初上路。

交通部發布新聞稿指出，考量遊覽車產業近2年多來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響甚鉅，為協助業者儘速召回受疫情影響致流失的駕駛人力，及鼓勵新進駕駛人員投入後疫情時期遊覽車產業服務，王國材指示公路總局啟動遊覽車駕駛徵才補貼方案，並要求3月初前即能儘早推動，以穩定觀光旅運服務供給。

交通部表示，目前公路總局已規劃遊覽車駕駛人補助方案，將提供經遊覽車業者僱用駕駛全額訓練費用及訓練期間每日生活津貼，以減輕訓練期間的經濟負擔，並針對後續受僱穩定任職駕駛人，發給穩定就業獎勵金3萬至6萬元，以加強人才留用。

交通部指出，為迎接國際旅客入境做好準備，後續將與遊覽車客運公會全國聯合會討論並確定協助方案細節，確保遊覽車駕駛人力充足，以穩定提供觀光旅運服務。（編輯：管中維）1120213