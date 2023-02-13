更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

遊覽車駕駛補貼最快3月初上路 獎勵金3萬至6萬元

2023/2/13 18:00（2/13 18:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市北投區遊覽車停車場。（中央社檔案照片）
圖為台北市北投區遊覽車停車場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）交通部今天表示，為了讓遊覽車業者趕快召回受疫情影響流失的駕駛人力，交通部長王國材指示研擬徵才補貼方案，包含補貼全額訓練費用等，預計最快3月初上路。

交通部發布新聞稿指出，考量遊覽車產業近2年多來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響甚鉅，為協助業者儘速召回受疫情影響致流失的駕駛人力，及鼓勵新進駕駛人員投入後疫情時期遊覽車產業服務，王國材指示公路總局啟動遊覽車駕駛徵才補貼方案，並要求3月初前即能儘早推動，以穩定觀光旅運服務供給。

交通部表示，目前公路總局已規劃遊覽車駕駛人補助方案，將提供經遊覽車業者僱用駕駛全額訓練費用及訓練期間每日生活津貼，以減輕訓練期間的經濟負擔，並針對後續受僱穩定任職駕駛人，發給穩定就業獎勵金3萬至6萬元，以加強人才留用。

交通部指出，為迎接國際旅客入境做好準備，後續將與遊覽車客運公會全國聯合會討論並確定協助方案細節，確保遊覽車駕駛人力充足，以穩定提供觀光旅運服務。（編輯：管中維）1120213

#交通部長
#王國材
#公路總局
延伸閱讀
觀光局禁遊覽車上推銷 最快今年上半年實施遊覽車蘇花公路撞山壁釀6死 司機判刑1年半確定蘇花公路遊覽車撞山壁 歷來遊覽車意外一覽
王國材
行銷疫後台灣旅遊 200國外旅遊業者來台賞燈踩線吸引國際觀光客 自由行擬送500元電子票證
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族