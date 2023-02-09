遊覽車蘇花公路撞山壁釀6死 司機判刑1年半確定

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）騰龍通運遊覽車司機游志豪，超速且錯將檔位打入空檔，致車輛自撞山壁，造成6死39傷。最高法院認定，游志豪未與全部被害人達成和解及賠償，仍判游志豪1年6月徒刑，全案確定。

民國110年3月16日，蘇花公路114.7公里北上路段發生騰龍通運公司遊覽車自撞山壁車禍，釀成6死39人輕重傷。宜蘭地檢署認定，遊覽車沒有故障，司機游志豪超速且操作失當，依過失致死等罪嫌提起公訴。

一審宜蘭地方法院判決指出，游志豪在該路段的限速時速40公里、下坡、連續彎道，先錯誤使用油壓減速器（電子閥減速器）取代煞車，並以5檔檔位、時速45公里超速行駛；之後跨越分向限制線，駛入對向車道，雖試圖降檔減速，但操作失當，致換檔未完成而停在空檔行駛，增加失速危險。

一審認為，游志豪換檔時踩離合器踏板，致中斷油壓減速器煞車功能，當遊覽車行駛至該路段第3右彎彎道時，游志豪緊急煞車，車輛往左衝進對向車道，擦撞南向路側山壁擋土牆。

過程中，游志豪往右轉方向盤，致車輛左側車身後段外甩、後方安全門部位撞擊山壁擋土牆、左後車尾撞倒路側「輔2導標」標誌桿右、前車頭撞擊北向路側護欄，才讓車輛橫停在馬路上，致車內乘客有6人死亡，39人輕重傷。

一審認為，游志豪是職業大客車司機，有豐富駕駛經驗，搭載乘客行駛在道路上應負有高度注意程度，但因錯誤操作煞車系統，並在山路違規超速行駛，釀成嚴重傷亡的交通事故。

一審審酌，游志豪肇事後主動向到場處理的員警自首，符合減輕其刑規定，且偵審期間坦承不諱，具悔意，並與死者家屬、部分傷者達成和解及賠償，判刑1年6個月。游志豪不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院認為，本案事故係因游志豪的過失行為導致，造成車上乘客死傷，且犯罪後尚未與全部被害人達成和解及賠償，綜觀其犯案情節，實難認屬輕微，且在二審審理期間改口否認犯行，因此不宜減刑及給予緩刑，仍維持1年6月刑度。

案經上訴，最高法院審理後，認為二審高院判決並無違誤，且認事用法及量刑均屬妥適，駁回游志豪上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1120209