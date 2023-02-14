距前次豪雨已556天 南部水庫盼甘霖挹注

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經濟部水利署南區水資源局14日統計轄內主要水庫集水區降雨情形，距前一次豪雨（24小時降雨超過200毫米）已556天。圖為曾文水庫。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）經濟部水利署南區水資源局統計轄內主要水庫集水區降雨情形，距前一次豪雨（24小時累積雨量超過200毫米）已556天，且枯水期結束時間不確定性仍高，呼籲民眾配合節水。

南區水資源局副局長何達夫今天透過新聞稿表示，南部地區主要水庫集水區上次降下豪雨是在110年8月7日，距今已經556天，且紀錄持續增加中，南水局自去年豐水期起，已提前部署採取節水調度及啟動相關防旱工作因應，但未來降雨不確性仍高，呼籲各產業單位及民眾配合政府相關政策共同節水。

何達夫指出，台南的曾文、烏山頭、南化3大水庫，今天的總蓄水量已低於歷年及近5年同期平均值，中央氣象局展望未來一季降雨仍未見樂觀，未來除將持續各項因應管控水量運用措施的落實外，仍須積極謹慎做好水資源節水與調度工作。

何達夫表示，各水庫管理單位也將與氣象單位緊密聯繫及守視天候狀況，伺機辦理人工增雨作業，提高降雨效果，面對後續枯水期間，也會配合水情變化情形，滾動式檢討所須採取的節水調度措施，以因應南部各標的用水需求。

南區水資源局下午1時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量1億1947萬立方公尺，蓄水率23.57%，烏山頭水庫蓄水量4088萬立方公尺，蓄水率51.61%，南化水庫蓄水量5022萬立方公尺，蓄水率56.21%。（編輯：陳仁華）1120214