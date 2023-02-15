孩子成網路事件主角 專家提「3不原則」陪伴度過

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）在網路時代，每個人都可能成為網路議論主角，若年幼孩子發現網上流傳與自己有關負面消息，兒童輔導諮商專家提「不指責、不自責、不失去信任感」3不原則，籲家長陪伴孩子度過。

溫世仁文教基金會今天針對「教育是要教出乖孩子、還是好孩子」議題，由基金會副董事長楊媛媛和台北教育大學兒童輔導專家謝政廷進行對話，兩人都認為教育不是要教小孩絕對服從，應是要引導小孩學習懂得判斷是非對錯、能提出多元看法、會正當保護自己。

其中，討論到如何陪伴孩子面對網路世界的指指點點，謝政廷說，這時候孩子必然是焦慮的，家長的引導非常重要，家長可以依循「3不原則」，第1個「不」是不指責，事件發生後，家長切忌不要以大人的觀點出發，輕易地為事件下定論，甚至責罵孩子，第一時間應該做的是耐心傾聽孩子的想法。

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第2個「不」是不自責，謝政廷進一步說明，家長需要引導孩子，發生一起事件時，很多時候是雙方都有影響因素，要讓孩子知道不全然是自己的問題，別讓孩子把所有責任都往自己身上攬，懷抱著不安長大，造成孩子可能的心理陰影。

第3個「不」則為不失去信任感，謝政廷表示，當網路上議論的事件與其他大人有關時，孩子可能會失去對大人的信任，建議家長透過陪伴讓孩子知道世界上還有很多可以相信的大人，不要對社會失去安全感，家長可用經驗同理經驗，用感受貼近感受，讓孩子釋放情緒，重建孩子對外界信任。（編輯：卞金峰）1120215