原民會表揚23名族語復振貢獻者 教會助推廣

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（中央社記者張雄風台北16日電）原住民族委員會今天舉辦原住民族語復振頒獎典禮，獎勵23名有顯著貢獻者，同時宣布增進族語教會推廣族語。

原民會舉辦「世界母語日-原住民族語言復振頒獎典禮暨原住民族語言發展會議」，副總統賴清德、行政院長陳建仁應邀出席致詞。

賴副總統致詞表示，政黨之間的族群政策有一些不同，有的是族群融合，民進黨則是多元尊重，因此原住民族從9族變成16族，用國家計畫推動語言復振。他並提到，台灣的語言中，台灣話流失的比率是60%，客語是70%、原住民語則是90%，非常嚴重。

賴副總統指出，他在擔任行政院長時就推動國家語言發展條例，前行政院長蘇貞昌時也積極推動語言復振計畫，2020至2026年撥新台幣300億元，未來陳建仁會持續執行；明天陳建仁就要到立法院備詢，今天仍然撥空參與盛會。

賴副總統說，語言復振靠政府力有未逮，希望大家一起努力。

陳建仁表示，全世界有6000多種語言、43%瀕危，約每2週有一種語言消失，語言傳承是世界的課題；語言讓族群、文化、歷史能傳承；母語是族群的共同記憶，語言消失、文化就消失，共同使用才能繼續流傳下去。

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陳建仁指出，今年得獎者中，終身貢獻獎得主金清山透過太魯閣族語傳承福音，營造族語傳承的環境；特別獎中還有一名漢人蔡麗綉，投入邵族語學習，也通過族語認證，成為推手，讓台灣的多元母語文化能傳承。

原民會主委夷將．拔路兒致詞時恭喜23名得獎者，在不同領域，共同為傳承族語奉獻與努力；原民會歷年來設置16族語推組織及推廣人員，今年起將推廣族語教會，同心協力傳承、發展族語。（編輯：管中維）1120216