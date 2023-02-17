宏達電攜手兩廳院推「巴黎舞會」 體驗VR華麗冒險

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（中央社記者江明晏台北17日電）宏達電今天宣布，旗下VIVE Arts攜手兩廳院推出VR沉浸式體驗「巴黎舞會」，觀眾可挑選由香奈兒設計的舞會服裝，裝扮虛擬化身（Avatar），在空間內自由移動，跟隨故事女主角踏上VR冒險旅程。

2023TIFA台灣國際藝術節疫情後恢復國際交流，首檔節目由西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）創作的VR沉浸式體驗「巴黎舞會」揭開序幕，將於2月18日至3月4日在國家兩廳院實驗劇場登場。

成為「智慧劇場」是兩廳院近年的重要目標，與宏達電旗下致力於結合藝術與創新科技團隊VIVE Arts合作，藉由VIVE全身追蹤系統和實景娛樂（Location-Based Entertainment）技術，結合數位科技和現場舞蹈的VR華麗冒險掀起搶購潮，創下開賣不到一週即完售的佳績。

布蘭卡帶著全新作品「巴黎舞會」來台，她進一步指出，每場由10名觀眾和2位專業舞者一起在實體場域中共同作為主角表演，觀眾首先能自行挑選由香奈兒設計的舞會服裝，裝扮自己的虛擬化身（Avatar），然後每個人都可以在空間內自由移動，跟隨故事女主角的愛情故事，踏上穿越不同宇宙的冒險旅程。

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不論是穿越到豪華宴會廳、奇幻花園派對還是最終站的巴黎紅磨坊，隨時都能與舞者或其他觀眾真實互動，觀眾將與朋友或家人共同體驗35分鐘的VR盛宴，獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗獎。

VIVE Arts執行總監葉心宇表示，TIFA台灣國際藝術節是亞太區內重要和具突破性的藝術表演活動之一，這是一次令人興奮的跨界實驗，布蘭卡的作品展示藝術家的視野和想像力，結合沉浸式及VIVE全身追蹤技術與實景娛樂系統完美釋放創意的潛力和可能性。（編輯：趙蔚蘭）1120217