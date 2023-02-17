台泰簽署合作備忘錄 促雙邊觀光交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣觀光協會今天與 泰國最大的兩大旅遊協會泰國旅行社協會、泰國旅遊觀光協會，簽署合作瞭解備忘錄，促進雙邊觀光交流。

台灣觀光協會發布新聞稿，觀光協會會長葉菊蘭及交通部觀光局副局長林信任共同率領33個單位、76名業者前往泰國參加「2023泰國春季旅展」推廣台灣觀光。

台灣觀光協會同時與泰國最大的兩大旅遊協會，泰國旅行社協會（TTAA）、泰國旅遊觀光協會（ATTA），簽署合作瞭解備忘錄，促進雙邊觀光交流、提升觀光服務品質、參與雙邊觀光旅遊相關展覽，達成實質送客目的。

台灣觀光協會說，台灣及泰國觀光交流密切，2019年雙邊互訪人次達125萬人次，泰國來台為41萬3926人次，為亞洲地區來台成長最高的市場。

這次台灣在泰國春季旅展推廣的單位，包括：阿里山國家風景區管理處、台中市政府、屏東縣政府，及華航、長榮、星宇等航空公司，還有9家旅遊相關公協會、10間旅行社、4家知名星級飯店、1家遊樂業、1家伴手禮業者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣觀光協會表示，台中市政府在泰國春季旅展針對不同客群，強力推廣生態、花卉、美食及歷史等主題；阿里山國家風景區管理處推介茶、咖啡、原民、鐵道、生態、浪漫的旅遊行程；屏東縣政府主打聞名國際的迎王平安祭典、歷史及藝術結合的勝利星村等新興景點。

台灣觀光協會指出，美國雜誌Global Traveler公布2022年「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，證明台灣是值得一遊的旅遊地。（編輯：管中維）1120217