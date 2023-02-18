雲嘉南空品亮紅燈 環署：提前協調燃煤電廠降載減排

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）針對雲嘉南空氣品質今天上午達紅色警戒，環保署今天表示，昨天提前協調台電及民營燃煤電廠降載減排等，已降載電量達1億度，地方政府也成立府級指揮中心、應變小組因應。

雲嘉南空氣品質擴散影響區今天上午空氣品質亮紅燈，引發環團台灣健康空氣行動聯盟在臉書貼文質疑「政府束手無策，只能怪東風？」時代力量立委陳椒華則在臉書貼文質疑「空品預報又低估失準」。

環保署今天發布新聞指出，其實昨天已先協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠從昨天到今天中午，已降載電量達1億度，換算硫氧化物減量30.8公噸，氮氧化物減量30.4公噸，懸浮微粒減量0.9公噸，約等於以燃煤機組提供新北市160萬戶6天所需電量造成的排放量。

地方政府方面也有因應作為，環保署說，嘉義縣市及台南市已成立府級指揮中心，統一調度應變作為。另外彰化、雲林、高雄及屏東等縣市環保局陸續成立應變小組執行應變作為。

其中彰化縣要求營建工地及裸露地加強灑水或周邊區域洗街。雲林縣進行露天燃燒巡查及洗街，同時通知衛生所、護理機構、高等中學以下學校執行防護作為。

嘉義縣運用無人載具，針對露天燃燒熱點進行空拍巡查。嘉義市因應重點則在餐飲業污染防制及寺廟減燒金紙。台南市針對醫院、學校等敏感族群周邊加強車輛管制。

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高雄市以鋼鐵業等大型工廠及營建工地為主要查核對象。屏東縣則針對砂石業疏濬專區及營建工地等重點對象，加強管制。

環保署重申，這次空氣品質不良的肇因是受到大陸冷高壓南下前吹東風影響，而雲嘉南位處背風側弱風區，整體擴散條件不佳所致。明天中午起東北季風增強，雖然擴散條件稍有改善，但可能會挾帶境外污染物進入影響空氣品質，狀況預計持續到20日。（編輯：李亨山）1120218