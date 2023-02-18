台灣觀光代表團拜會台商團體 員工旅遊將挺台

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）力拚COVID-19疫情後觀光，台灣觀光局和台灣觀光協會率團參加泰國春季旅展，並拜會台商團體。台商除提出各式建議外，也表示台商公司可配合啟動獎勵旅遊，鼓勵泰籍員工組團赴台旅遊。

泰國春季旅展2月16日至19日登場，台灣觀光局設置台灣館，並號召地方政府、公協會、旅行社，飯店及主題樂園組成台灣觀光代表團，由觀光局副局長林信任和台灣觀光協會會長葉菊蘭率領33個單位共76人參加旅展。

台灣觀光協會發布新聞稿指出，葉菊蘭和林信任等一行人今天在駐泰代表莊碩漢陪同下拜會泰國台灣商會聯合總會及泰國台灣會館。

參訪台灣會館的時候，葉菊蘭和林信任擊鼓為台泰觀光祈福，台灣會館主席林何佩娟表示，期待未來能與觀光協會及觀光局進一步合作，一同推廣台灣會館；泰國台灣會館榮譽主席李明福表示將組團率員工回台旅遊，支持台灣觀光。

台灣觀光代表團拜會泰國台灣商會聯合總會的會議中，泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏表示，許多台商公司可配合啟動獎勵旅遊，鼓勵泰籍員工組團赴台旅遊。

葉菊蘭表示，疫情前台灣到訪泰國人次高達80萬人，泰國來台人次約40萬人，雙方觀光交流極為密切，期待未來台泰旅遊人次再創新高峰。

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林信任表示，泰國台僑台商們非常團結且向心力高，他深受感動，歡迎所有泰國台商帶著員工返台旅行。

在兩場會議中，台商鍾國松建議利用泰籍留台的各校校友會推動觀光交流；台商林永樺建議以早鳥班機、落地簽及免簽吸引各國旅客赴台旅遊；旅遊業者周良寶建議提供各國年滿60歲以上的旅客免簽，以及飛機航程4到5小時的國家免簽，並增加夜間消費的觀光行程。（編輯：黃自強）1120218