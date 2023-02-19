嘉義、金門空氣品質亮紅燈 境外污染影響至20日

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（中央社記張雄風台北19日電）今天東北季風挾境外污染物影響台灣，雲嘉南以南地區肉眼可見灰濛濛，環保署預估境外空污影響持續到明天；截至今天上午10時，嘉義、金門達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天東北季風增強，中國北京至上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）約80至120微克/立方米，中午東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署表示，今天花東空氣品質為「良好」等級；宜蘭及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖為「橘色提醒」等級，清晨雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。

今天截至上午10時，台中以南至高雄空氣品質大多呈橘色提醒等級，其中嘉義、金門達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5，境外空污將影響到明天。

環保署說，21日至24日持續受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。（編輯：陳清芳）1120219