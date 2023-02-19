西半部濃霧特報、北台灣午後變天 吳德榮：21日晚起部分縣市探10度

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天發布濃霧特報，西半部及馬祖上午能見度不佳。氣象專家吳德榮表示，午後冷空氣南下，北、東部降溫有局部雨，21日晚上至22日清晨氣溫最低，部分縣市下探至攝氏10度。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至台南、南投及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮11.4度，其次為南投縣中寮鄉11.8度。

氣象局表示，今天上午各地晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中午之後東北季風增強，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，北台灣天氣將轉涼。

氣象局表示，今天西半部及宜蘭低溫攝氏14到17度，花東地區低溫18、19度，白天高溫台南以北及宜花21到24度，其他地區高溫約26到28度，高屏內陸局部高溫可來到29、30度，中南部日夜溫差稍大，請留意溫度變化。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，上午各地晴朗，西半部及馬祖有霧；下午起冷空氣南下，北、東部雲量增多，轉有局部雨，氣溫下降。

吳德榮指出，明天氣溫續降，北台灣轉冷，其他地區轉涼；21日晚上、22日清晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫可降至10度左右；冷空氣強度明顯比上波弱，但仍有達「大陸冷氣團」標準的機會。明天至22日大台北、東半部持續有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，22日白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升；23日西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。冬天尚未結束，24日起另一波冷空氣逐漸南下，25、26日氣溫持續下降，北台灣再轉冷，強度模式調整中，待觀察。

吳德榮說，最新系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，歐洲系集模擬路徑在呂宋島東方減弱、消散，美國系集模擬路徑則是呂宋島東方打轉，無論其是否發展，對台皆不具威脅。

至於2月即有熱帶擾動是否異常，吳德榮強調並不是，因氣候資料顯示，西北太平洋每個月皆曾有颱風生成的紀錄。（編輯：張雅淨）1120219