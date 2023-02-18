抗旱作戰 3/1起嘉義減壓供水、台南用水大戶減量

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南部降雨不佳、水情嚴峻，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。圖為曾文水庫。（南區水資源局提供）

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（中央社記者謝方娪台北18日電）旱災經濟部災害緊急應變小組今天召開第3次工作會報，因南部降雨不佳、水情嚴峻，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。

針對 水情燈號 水情燈號小百科 一、綠燈：

加強水源調度、研擬措施。 二、黃燈：

1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水 三、橙燈：

1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水

2.減量供水：

（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限

（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20% 四、紅燈：

分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

定點供水優先順序如下：

1.居民維生

2.醫療

3.國防事業

4.工商事業

5.其他



資料來源：水利署 看更多 關閉 橙燈地區，每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上、節水未達10%工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%。

至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持晚間10時至隔日早上6時的減壓供水措施。

經濟部長王美花今天親自主持旱災經濟部災害緊急應變小組第3次工作會報，考量南部水情相對嚴峻且中央氣象局預報未來1季降雨偏少機率高，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道。

經濟部表示，未來高雄地區川流水源下降後，也會再滾動檢討水情燈號。

同時，經濟部表示，將推動2023年穩定南部供水抗旱計畫，增加每日13.6萬噸水源，進一步強化南部供水韌性，穩定南部地區民生產業用水。

圖為南區水庫蓄水情形。（圖取自水利署防災資訊服務網網頁fhy.wra.gov.tw）

經濟部指出，目前枯水期正是抗旱最關鍵時刻，為因應後續南部地區春雨不至及晚梅可能性，行政院副院長鄭文燦2月16日召開行政院水資源調度協調平台會議，指示經濟部朝向區域治理及水資源共享方向努力，即刻推動「2023年穩定南部地區供水抗旱計畫」。

計畫包括3大重點，分別為強化區域調度、提升淨水場處理及出水能力、增鑿抗旱水井，預計4月底前可增供每日13.6萬噸水源，以降低旱象對社會大眾的衝擊。

經濟部表示，在氣候變遷影響下，降雨型態愈來愈極端，尤其南部地區主要依賴颱風降雨，依據中央氣象局紀錄，台灣已1272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大於200毫米的大雨已經558天，紀錄仍在持續增加中。

經濟部已在2022年8月16日啟動防旱作業，並於2022年11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，透過每週召開工作會議滾動檢討各項防旱措施，節水成效已達6.6億噸，維持穩定供水至今。（編輯：林淑媛）1120218