抗旱作戰 3/1起嘉義減壓供水、台南用水大戶減量
（中央社記者謝方娪台北18日電）旱災經濟部災害緊急應變小組今天召開第3次工作會報，因南部降雨不佳、水情嚴峻，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。
水情燈號小百科
一、綠燈：
加強水源調度、研擬措施。
二、黃燈：
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水
三、橙燈：
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%
四、紅燈：
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他
資料來源：水利署
至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。
一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持晚間10時至隔日早上6時的減壓供水措施。
經濟部長王美花今天親自主持旱災經濟部災害緊急應變小組第3次工作會報，考量南部水情相對嚴峻且中央氣象局預報未來1季降雨偏少機率高，經濟部決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道。
經濟部表示，未來高雄地區川流水源下降後，也會再滾動檢討水情燈號。
同時，經濟部表示，將推動2023年穩定南部供水抗旱計畫，增加每日13.6萬噸水源，進一步強化南部供水韌性，穩定南部地區民生產業用水。
經濟部指出，目前枯水期正是抗旱最關鍵時刻，為因應後續南部地區春雨不至及晚梅可能性，行政院副院長鄭文燦2月16日召開行政院水資源調度協調平台會議，指示經濟部朝向區域治理及水資源共享方向努力，即刻推動「2023年穩定南部地區供水抗旱計畫」。
計畫包括3大重點，分別為強化區域調度、提升淨水場處理及出水能力、增鑿抗旱水井，預計4月底前可增供每日13.6萬噸水源，以降低旱象對社會大眾的衝擊。
經濟部表示，在氣候變遷影響下，降雨型態愈來愈極端，尤其南部地區主要依賴颱風降雨，依據中央氣象局紀錄，台灣已1272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大於200毫米的大雨已經558天，紀錄仍在持續增加中。
經濟部已在2022年8月16日啟動防旱作業，並於2022年11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，透過每週召開工作會議滾動檢討各項防旱措施，節水成效已達6.6億噸，維持穩定供水至今。（編輯：林淑媛）1120218
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