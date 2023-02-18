水情吃緊 黃偉哲：台南8月底前供水無虞

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（中央社記者張榮祥台南18日電）南部水情吃緊，台南市長黃偉哲今天表示，相較於2021年百年大旱同期，台南的水庫多出逾3000萬公噸蓄水，如今提前啟動抗旱措施，台南8月底前供水沒問題。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，目前台南已啟動抗旱水井等諸多抗旱措施，相較於2021年百年大旱同期，台南的水庫容量多出逾3000萬公噸蓄水，以當前用水量計算，還可多撐1個月。

黃偉哲表示，2021百年大旱時，台南5月底水庫尚餘6000萬公噸蓄水，代表今年5月底水庫蓄水剩下9000萬公噸，應該夠用90天，台南8月底前供水沒問題。

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黃偉哲說，台南市政府不會等到最後一刻才開始自救，現階段有許多充實水源方式，包括白河水庫疏濬清淤，增加近1000萬公噸庫容；另南化、曾文兩水庫聯通管完工後，每年南化水庫自然溢流9000萬公噸蓄水，可送往曾文水庫，嘉南灌區農田就不必休耕。

水利署南區水資源局今天最新水情資料顯示，以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，有效蓄水量1億1967萬公噸，蓄水率23.61%；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量3789萬公噸，蓄水率47.83%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量4831萬公噸，蓄水率54.07%；白河水庫有效蓄水量403萬公噸。蓄水率29.06%。（編輯：孫承武）1120218