水情緊 高雄13處工地設次級用水取水點回收利用

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）因應高雄市水情緊繃，高市工務局與營造、不動產公會合作，在全市13處工地設置次級用水免費取水點，預估每日可提供1135噸水量，未來也逐步宣導工地建置取水點可達52處。

高雄市副市長林欽榮今天率市府工務、水利、都發局處，前往左營「崇實安居」社會住宅工地視察地下開挖抽水轉供情形。林欽榮要求消防局、養工處、環保局等市府部門帶頭做起，優先取用地下水再利用，並責成工務局儘速完成取水地圖APP，供民眾查詢取地下水使用。

由國家住都中心興建的「崇實安居」，將於民國114年完工啟用，提供社會住宅859戶。目前進行地下室施工，地下水每日出水量約2400公升，並將抽出地下水提供作為工地車輛清洗、防止道路揚塵用水來源，也透過設置取水口供社區民眾使用，減少水資源浪費。

由於建築工地開挖地下室時，需要降低地下水位以維持土壓平衡，抽取地下水往往直接排至水溝，造成民眾觀感不佳。高市府因應水情，清查全市深開挖建築工地353處，可提供次級用水建案共52處。

目前已有13處工地同意並設置完成，預估每日可提供1135噸水量；未來也逐步宣導工地建置取水點至52處，提供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌、道路清洗及民眾家中洗掃、沖廁等使用。

高雄市水利局表示，目前南部降雨量減少，高雄地區水情為提醒綠燈，主要水源高屏溪攔河堰川流量也遞降，雖不影響民生及產業用水，仍需落實節約用水，穩定供應枯水期間公共用水。

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市府今天新聞稿表示，工地施做連續壁過程中，需在密閉空間向下開挖，隨施工進度鑿井持續抽取地下水，逐步降低地下水位避免回升，直到建物自體重量大於水的浮力，期間可設置取用水臨時設施，提供作為澆灌洗地次級用水，透過營建工地水資源再利用，增加自來水調度量能。

工務局養護工程處說明，由於高雄地質多屬砂土及沉泥互層，出水量較少，只能作為不接觸身體的清洗、澆灌與消防使用，不可作為飲用水的生活次級用水。市府各單位及民眾有需求者，可至設有取水點建築工地取水使用，除減少自來水費開支，善用地下水資源，以達環保、節能、永續目的。（編輯：孫承武）1120218