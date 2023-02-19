世界盃青年麵包西點大賽 台灣選手奪雙冠

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台灣選手林芃儀（前排左）、鄭捷穎（前排中）、簡思昀（右）今天分別把青年西點及青年麵包冠軍留在台灣。（主辦單位提供）中央社記者余曉涵傳真112年2月19日

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台灣小將的烘焙實力不可小覷，UIBC世界盃青年麵包大賽及UIBC世界盃青年西點大賽今天落幕，分別由台灣選手簡思昀、鄭捷穎及林芃儀奪下冠軍。

台北國際烘焙暨設備展自16日起一連4天在南港展覽館登場，展覽中同步舉辦UIBC世界盃青年麵包大賽及UIBC世界盃青年西點大賽，比賽結果今天下午出爐。

UIBC世界盃青年麵包大賽由台灣代表隊簡思昀、鄭捷穎奪下冠軍，成功將首座歐洲外舉辦的世界盃青年麵包大賽冠軍獎盃留在台灣，世界盃青年西點大賽則由台灣代表選手林芃儀獲得冠軍，讓烘焙界的台灣之光再增新星。

UIBC世界盃青年麵包大賽為自1971年至今每年舉辦一次的全國性賽事，歷屆皆在歐洲地區輪流舉行，今年是首次離開歐洲，參賽隊伍製作歐式麵包（Bread）、餐包（Bread Rolls/Buns）、甜麵包（Sweet Yeast Pastry）、丹麥麵包/法式維也納麵包（Danish Pastry /Viennoiserie）、藝術麵包 （Showpiece）等5種類別、數量共140件作品。

簡思昀、鄭捷穎製作出以賽德克族為主題的藝術麵包及相關一系列作品，製作工藝的難度以及麵包風味皆驚艷評審，成功奪下世界冠軍榮譽，打敗巴西、馬來西亞、越南、新加坡、德國、瑞典等國家選手。

世界盃青年西點大賽則要求各國參賽選手以「展現國家文化」為主題，單獨製作糖製的工藝品 （Showpiece）、花式蛋糕 （Fancy Cake/ Entremet）、手製巧克力 （Chocolates）、盤飾點心 （Dessert on a plate），以及杏仁膏肖像（Figures）等。

林芃儀以台灣過年文化為主題，加入舞獅及燈籠等喜氣元素，並使用鮮豔色彩呈現台灣節慶的活力與喜氣，順利將冠軍留在台灣。（編輯：管中維）1120219