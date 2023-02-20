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陳吉仲：天氣回穩 雞蛋2月下旬可逐步恢復產量

2023/2/20 12:39
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（中央社記者王鴻國新北20日電）農委會主委陳吉仲今天針對缺蛋及蛋價上漲問題表示，目前雞蛋每天產量較去年的同期好，如果天氣回穩，禽流感減少，希望2月下旬到3月上旬時，雞蛋可以逐步恢復產量。

陳吉仲及立委蘇巧慧、江永昌等人今天上午參加福和生鮮農產公司新廠開幕啓用典禮，陳吉仲接受媒體聯訪時針對缺蛋及蛋價上漲問題表示，受到飼料成本上漲及禽流感疫情影響，美國撲殺5000多萬隻雞，日本撲殺1500多萬隻雞，國內撲殺70幾萬隻雞，每天雞蛋產量約11.3萬箱，至少比去年的同期有比較好。

他表示，因為洗選雞蛋都到超市通路，超市每週會休息1天，因此，今天已請畜牧處把雞蛋全力調度到所有通路上，「如果天氣回穩，禽流感減少，產蛋數量絕對會再增加，希望2月下旬到3月上旬時，雞蛋可以逐步恢復產量」。

陳吉仲表示，所有母雞來自蛋中雞場，蛋中雞場須從種雞場進口小雞，去年已緊急進口超過6萬隻種雞，現在種雞場每週至少提供超過49萬隻小雞到蛋中雞場，預計4月時，整個受禽流感撲殺雞隻數量，將回到正常水準。

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陳吉仲表示，今年整年原本預計進口26萬隻種雞，生小雞後提供給蛋中雞場，再到蛋雞場生雞蛋，目前已提前增加到30萬隻種雞，可讓未來一整年雞蛋生產更順暢。

陳吉仲強調，行政院已針對玉米營業稅減免再延一季，可有效降低飼料成本，更重要的是禽舍改建，如果能盡快興建，就可以讓雞蛋產業長期以來30、40年的問題，就在這一刻同步解決，會盡最大力道讓產業升級，讓所有消費者可以吃到國內雞蛋，這才是現在最重要的工作。（編輯：李錫璋）1120220

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