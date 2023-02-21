百名農會幹部、4千民眾連署 籲通過植物醫師法

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）台灣大學昆蟲系教授兼植物醫學碩士學位學程主任蕭旭峰今天表示，已將逾4000人網路連署及百名農會總幹事連署書送立法院，呼籲本會期通過植物醫師法，嘉惠農民。

立法院去年11月通過植物醫師法草案初審，但還沒完成立法。蕭旭峰今天接受中央社記者電話訪問時表示，在醫界對使用「醫師」一詞有歧見下，植物醫師法草案尚未進入二讀、三讀，今天已將兩份連署送立法院經濟委員會，期盼本會期能完成立法。

蕭旭峰說，從雲林縣到屏東縣，已有90多名農會總幹事、理事長參與支持呼籲立法通過植物醫師法的連署行動，加上鄉長，合計上百人參與連署，後續可能會再進行北部、東部產區的連署；另一份連署則經由網路進行，約計4000多人響應。

蕭旭峰並說，參與連署的農業界人士，有的不擅言辭、很害羞，但是都很希望盡快排入二、三讀，立法通過。

雲林縣莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，10年來當地已與農委會及大學合作試辦，且大學的科系就叫做植物醫學系，所以農民都已習慣稱呼植物醫師，也不會與人醫的醫師用詞混淆，希望醫界「放下一切」，支持立法。

張鈺萱舉例，曾有農民告訴她，還好有參與植物醫師試辦，第一時間就診斷出作物的問題並即時處理，不用把整塊田的作物都清除掉，感謝植物醫師的幫助；由此可見，儘速立法通過，有利制度展開辦理，讓更多植物醫師幫助農民做好農業生產，全國一起享福。

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農委會主委陳吉仲去年底表示，重要的是農委會已與台灣大學、中興大學、嘉義大學、屏東科技大學等4所大學，以及農會、農企業合作，在產地試辦植物醫師執業；只要能立法通過，將大量在全國產地推動，協助農民解決病蟲害問題，促進推動農業安全生產，國產農產品質將獲得更多消費者認同。

農委會防檢局副局長鄒慧娟說，國際間愈來愈重視植物醫師的專業，認為有助於農業安全生產，討論時也是使用Plant Doctor，因此草案使用「植物醫師」是基於必要性、社會溝通而做的選擇，盼獲得支持。（編輯：管中維）1120221