大林燃氣機組環評過關 環委建議增設天然氣接收站

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（中央社記者張雄風台北22日電）環評大會今天審查大林電廠燃氣機組改建案，環委未再有修正意見，僅建議台電在高雄港增設天然氣接收站，掌握能源穩定性；台電表示會再做整體檢討。本案建議補充修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第436次會議，審查「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」。

根據資料，本計畫將利用大林電廠內原第3、4號機組拆除後空地及剩餘空間，規劃設置總裝置容量140萬瓩以下的2部燃氣複循環機組及其他附屬設施，開發面積約14公頃。

開發單位台灣電力股份有限公司表示，評估2027年南部夜間發電容量合理應備有1473萬瓩，雖已規劃新增豐德、興達（燃氣機組），但考量大林5號機、核三、興達（燃煤機組）相繼除役，裝置容量約1276萬瓩，尚不足197萬瓩，本計畫增加140萬瓩，將有助於南部供電穩定。

行政院農業委員會漁業署表示，改建後關於機組使用的海水進、出水口作為冷卻水，是否會對漁業有衝擊或影響，應與當地漁民加強溝通。

台電回應，在公開會議時已邀請當地漁會參與；未來施工前辦理公開說明會時，也將邀請該單位與會溝通及說明；且於施工及營運期間將落實環境保護對策，降低對漁業資源影響。

會中有環評委員表示，雖然不太支持有這麼大量的天然氣機組改建，但事關國家能源政策；還是建議台電能在高雄港有自己的天然氣接收站，就近大林電廠，掌握能源穩定性。環委進一步說明，台電在台中港也有設立天然氣接收站，因此在高雄港設置困難度不是那麼大，請台電慎重考慮。

台電表示，目前中油公司進口天然氣約80%都是給台電使用，若台電要自己設立接收站，會是比較大的議題，天然氣接收站要如何搭配比較有效率，會再做整體檢討。

環保署表示，若新增天然氣接收站會是另一個環評項目，因此會中將環委呼籲台電增設天然氣接收站的意見列入建議討論事項，供台電參考；經閉門會議後確認本案補充修正後通過。（編輯：張雅淨）1120222