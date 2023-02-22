更多編輯台推薦新聞：
書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦
生活

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流
首頁 / 生活

促進國際觀光客來台 交通部擬祭5000元消費金

2023/2/22 15:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）為促進國際旅客來台，交通部長王國材指示，來台自由行旅客有機會獲得新台幣5000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。

立法院昨天三讀通過疫後特別條例，行政院後續會將特別預算案送立法院審議，經立法院三讀通過後，始得動支相關預算；一旦特別預算通過，即可執行全民普發現金6000元、擴大公共運輸補貼、促進國際觀光旅客來台等作業。

交通部今天表示，因應國境開放，為爭取國際觀光客來台，並達成今年來台旅客600萬人次目標，交通部積極研議「加速擴大吸引國際觀光客方案」，相關經費已納入疫後特別條例編列預算。

王國材指示，今年促進國際旅客自由行來台、加速團客來台及穩定旅宿服務量能等3大策略，加速觀光產業復甦。

王國材指出，其中來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。

為穩定旅宿服務量能，交通部表示，若雇主增僱給房務、清潔新進人員一定水準薪資，將給予雇主每人每月5000元獎助金。（編輯：張雅淨）1120222

#王國材
#交通部長
#立法院
王國材
徵車勤人員起薪3萬 台鐵產工：國營事業帶頭低薪遊覽車駕駛補貼最快3月初上路 獎勵金3萬至6萬元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族