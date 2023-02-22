促進國際觀光客來台 交通部擬祭5000元消費金

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（中央社記者余曉涵台北22日電）為促進國際旅客來台，交通部長王國材指示，來台自由行旅客有機會獲得新台幣5000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。

立法院昨天三讀通過疫後特別條例，行政院後續會將特別預算案送立法院審議，經立法院三讀通過後，始得動支相關預算；一旦特別預算通過，即可執行全民普發現金6000元、擴大公共運輸補貼、促進國際觀光旅客來台等作業。

交通部今天表示，因應國境開放，為爭取國際觀光客來台，並達成今年來台旅客600萬人次目標，交通部積極研議「加速擴大吸引國際觀光客方案」，相關經費已納入疫後特別條例編列預算。

王國材指示，今年促進國際旅客自由行來台、加速團客來台及穩定旅宿服務量能等3大策略，加速觀光產業復甦。

王國材指出，其中來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。

為穩定旅宿服務量能，交通部表示，若雇主增僱給房務、清潔新進人員一定水準薪資，將給予雇主每人每月5000元獎助金。（編輯：張雅淨）1120222