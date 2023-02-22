豬肉有病變肉瘤？農委會：肉品衛生有把關可安心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）有媒體報導梅花豬肉「有病變肉瘤」。農委會今天表示，梅花肉多半在豬隻肩頸，肉質軟嫩、油花均勻而受歡迎，國產毛豬屠宰肉品有獸醫師把關衛生安全，消費者可安心食用。

媒體報導梅花豬肉「有病變肉瘤」，應盡量少吃。行政院農業委員會今天發布新聞指出，媒體報導稱日前有民眾在臉書社群中提問「買了梅花豬肉回家後，發現肉裡有異狀」，引起廣泛討論，為此向大眾說明，梅花肉多半位在豬隻肩頸處，肉質軟嫩、油花均勻，深受消費者喜愛，但豬隻跟人一樣，也需要有防疫措施。

農委會進一步說明，如在頸肩部注射疫苗，少數豬隻的梅花肉會出現肉瘤等現象，一般肉販會將之切除，只要清除乾淨，不會影響肉質衛生安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣冷凍肉品工業同業公會也指出，豬隻疫苗注射已行之多年，是正常的防疫措施，不影響肉品品質及衛生安全，且因肩頸部位屬較常注射疫苗的位置，偶有發現因為注射造成的腫脹，屬正常現象，肉商在販售時，也會仔細清除，不會影響肉品安全，消費者可安心。

農委會重申，國產毛豬的屠宰過程，都經由屠檢獸醫師逐頭檢查，多年來已建立完整肉品檢查及汰除機制，若有發現不合格肉品，都會判定廢棄，不會流入市場，衛生安全無虞；又配合產地清楚標示及落實市面抽查與邊境管理，迄今均未檢出異常或不合格的豬肉產品，消費者可安心食用。（編輯：李亨山）1120222