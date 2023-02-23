9026客運不符期待 基市府擬租遊覽車載民眾回家

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（中央社記者沈如峰基隆23日電）通勤族近日抱怨，尖峰時搭國道客運9026路線常大排長龍，等不到公車。基隆市長謝國樑今天表示，不排除以緊急避難方式，租遊覽車載民眾回家，不讓乘客久候等不到車。

原由首都及大都會客運聯營的9026路線，因長期虧損等因素決定停駛，協調期間歷經改道、減班等討論，今年1月20日起改由福和及皇家客運接手，並區分9026和9026A路線。

不過，近日有通勤族抱怨，基隆市大武崙到台北南港的9026路線在尖峰時段常有候車民眾大排長龍等待公車，甚至有人等了1小時還上不了車，上班就快遲到。

謝國樑上午受訪時強調，假如相關問題近日都沒有辦法妥善解決，上下班都還要等超過1個小時，超過忍耐的範圍，他考慮以「緊急避難為由」，租用遊覽車載運市民。

「並非脫班問題」基隆市政府交通處長王圳宏今天向中央社記者表示，其實福和及皇家客運接手後，相關路線班次不但沒有減少，反而增加；會衍生相關民怨，主要是因在尖峰時間，9026客運路線塞車加上想要搭乘的民眾較多，影響服務品質與時間。

為解決民眾反映常等不到公車問題，謝國樑中午邀請相關客運業者在市府開會，研商加開國道客運班次可行性，解決上下班通勤族候車過久問題。

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福和客運指出，明天起，上午7時到7時30分，會固定加開2輛加班車從起點站發車，主要紓解這條路線上的樂利三街口、婦幼福利服務中心與長庚醫院站牌等候人潮較多的車站，加強疏運，減少民眾候車時間。

謝國樑會後表示，以「緊急避難為由」，租用遊覽車把市民載回家，這是最後的下下策，他晚間會親自去電，向交通部公路總局長陳文瑞請託，希望公路總局允許市府這項彈性疏運方案。（編輯：李亨山）1120223