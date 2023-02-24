澎湖社區總體營造 成功訪鱟村奪金賞獎

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澎湖縣政府24日舉辦「澎湖縣社區空間營造競賽」成果發表會，縣長陳光復（前右4）頒獎表揚獲獎績優社區，其中，成功社區以「尋幽徑探古意－訪鱟村」榮獲年度社造金賞獎，獨得獎金新台幣2萬4000元。（澎湖縣政府提供） 中央社 112年2月24日

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（中央社澎湖縣24日電）澎湖成功社區以「尋幽徑探古意－訪鱟村」計畫，吸引民眾體驗田園饗宴，今天在社區空間營造成果發表會中奪得年度金賞獎，澎湖縣長陳光復頒獎表揚肯定社區參與展現地方特色新風貌。

「澎湖縣社區空間營造競賽」成果發表會今天在縣府大禮堂舉行，全縣13個社區參加競賽，縣長陳光復頒獎社區規劃師授證證書與獲獎績優社區。其中，成功社區以「尋幽徑探古意－訪鱟村」奪得年度社造金賞獎，獨得新台幣2萬4000元獎金；湖西龍門與馬公菜園2社區則分獲銀賞和銅賞獎。

陳光復表示，縣府自民國95年開辦社區規劃師培訓，總共培訓284位，歷年社區營造點已達171個，總計有58個社區參與社區空間營造計畫，約占澎湖所有社區55%，希望未來能有更多社區一起投入改造社區環境。

陳光復表示，去年社區空間營造社區營造競賽，有13個社區參加競賽，改造完成13處社區環境，包括11處環境清整、2處入口意象建置。像是菓葉、成功、菜園等社區透過各種方式展現社區特色，美化社區環境，為澎湖增添觀光旅遊新亮點。（編輯：孫承武）1120224

澎湖縣政府24日舉辦「澎湖縣社區空間營造競賽」成果發表會，縣長陳光復（左4）會中並頒發社區規劃師授證證書。（澎湖縣政府提供）中央社112年2月24日