金融時報責任商管教育獎 政大學生團隊獲優勝

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政治大學商學院創新創業學程學生組成上根（UpRoot）團隊，在英國「金融時報」責任商管教育獎中榮獲學生主導專案優勝。（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 112年2月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）政治大學創新創業學程學生組成的上根（UpRoot）團隊，參加英國金融時報主辦的責任商管教育獎，獲得學生主導專案優勝。這是此團隊自2021年獲霍特獎全球優勝後，再獲國際肯定。

政大今天發布新聞稿，上根團隊由4名來自不同學院的學生組成，包括經濟系伍朵麗（Doris Woitschach）、外交系宮梅琳（Jessica Gonzalez）、中文系呂杰奕、國貿系李佳晉，前兩人是巴拉圭籍學生。

團隊呼應聯合國主題Food for Good，使用木薯代替塑膠製的一次性產品，例如吸管，以解決食物浪費和塑膠問題，於2021年得到聯合國協辦的商業競賽霍特獎（Hult Prize）全球優勝，今年又以相關主題再摘殊榮。

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團隊成員呂杰奕分享，籌備比賽時，成員看待事情以及表達的方式都因文化背景有差異，因而激盪出更多層次的想法。政大商學院的相關課程，讓他們可以持續接觸ESG（環境保護、社會責任和公司治理）議題，進而提出適當做法。

政大指出，上根團隊接連獲得國際肯定，不僅代表團隊成員具有商學專業知識，對永續議題的熱忱與帶給社會與環境的正面影響力，也驗證政大商學院接軌國際、重視永續商管教育的辦學成果。（編輯：管中維）1120224