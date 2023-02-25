環保署：向海致敬執行3年 海廢垃圾減量6成

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）環保署今天表示，行政院於109年5月核定「向海致敬」政策後，在中央及地方政府合作執行「定期清、立即清、緊急清」機制下，3年多來整體海岸垃圾減少6成，降至967噸。

環境保護署今天發布新聞指出，行政院「向海致敬」政策明確界定全國1988公里海岸權管單位，藉此整合中央及地方政府建立清理機制，執行各項源頭減量工作、減少海岸廢棄物、共同維護海岸清潔，統計109至111年底已清理17.9萬噸海岸廢棄物垃圾。

環保署並說，也委託民間定期進行海岸廢棄物現存量監測，台灣本島與離島各海岸廢棄物總重量與總體積都持續減少，108年2294噸、109年1756噸、110年1425噸，111年更降為967噸，整體海岸垃圾減少6成。

環保署再舉例，108年7月11日綠色和平與荒野保護協會公布的13處髒亂海岸，經環保署持續監測，發現改善最多的地點為新北員山子、桃園竹圍、彰化慶安北路、台南七股，減少垃圾量都達8成以上。

而雲林縣麥寮（六輕北側），從109到110年的廢棄物數量雖有增加，不過111年則較109年減少59%。

另外，環保署補充，已建置「海岸清理資訊平台」，提供民眾通報「立即清」管道。

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同時強化「源頭減量」及「去化回收」工作，例如實施「推行刺網實名制，規範刺網漁業漁具應標示漁船統一編號及建立流失通報機制」、「鼓勵漁民回收舊漁網具，並將海上作業產生的廢棄物及廢棄漁網具攜回港內之廢棄物暫置區」、「改良浮具取代保麗龍」、「蚵架再利用」等相關措施。

另外，環保署與水利署合作加強河川廢棄物攔除，109至111年共攔除河面垃圾約3萬公噸。環保署重申，治標與治本同步並進，以利海岸經常保持乾淨。（編輯：李錫璋）1120225