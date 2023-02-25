印尼旅展登場 台灣美食吸引民眾駐足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）台灣觀光局與業者組團參加為期4天的印尼Astindo旅展，「台灣館」提供許多台灣旅遊資訊及多項優惠，現場也安排表演及鳳梨酥DIY等體驗活動，吸引印尼民眾到場參觀。

印尼Astindo旅展自23日開始一連4天在雅加達舉行，「台灣館」推出一系列體驗活動及表演，讓印尼民眾感受道地台灣味，像是透過「電流急急棒」體驗裝置能感受環島遊台灣的路線規劃，另外還能組裝兔年小提燈，體驗台灣燈會。

現場也提供印尼人喜歡的甜食如台灣國宴指定的幸福手創花式棉花糖、鳳梨酥DIY和台灣造型的綠豆糕等。鋁線藝術家鄧嘉銘則在現場教學台灣的鋁線工藝，以及「凡徒表演藝術」以歌舞呈現台灣美食、節慶和生態。

駐印尼代表處表示，為了迎接印尼觀光客到台灣，台灣觀光局除了在2022年11月11日重新接受優質觀光團申請「觀宏專案」，簡化印尼旅客赴台灣的簽證手續外，今年更攜手台灣休閒農場、觀光工廠、兩大國籍航空及主力旅行社等業者參加Astindo旅展，未來則將在雅加達和泗水辦理台灣觀光推廣會。

駐印尼代表處指出，台灣自去年10月13日邊境解封後，2022年訪台的印尼旅客達7萬8162人次，與觀光局預估解封後目標達成率達135.57%，充分顯示印尼旅客來台旅遊的熱情。

為爭取印尼旅客到台灣旅遊，台灣觀光局這次組成10個觀光單位，共計25人的台灣觀光代表團赴印尼參加Astindo旅展。「台灣館」融合知名都會地標、自然景觀花朵及燈籠等元素，帶來時下最流行的台灣印象，讓參觀民眾能在台灣景點打卡，體驗在台灣旅遊的感受。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

駐印尼代表處也說，「為吸引更多穆斯林朋友體驗台灣之美，台灣持續推動清真餐飲認證，目前有300多間餐旅業者取得認證」。

駐印尼代表處指出，台灣觀光代表團除了參加印尼Astindo旅展外，27日將在雅加達威斯汀酒店，以及28日泗水香格里拉酒店辦理B2B台灣觀光推廣會，盼透過產品說明會及旅遊交易會，促成台灣和印尼雙方觀光業者更緊密的合作。（編輯：張芷瑄）1120225