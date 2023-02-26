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228連假人潮爆量 九族文化村籲改前往其他景點

2023/2/26 15:38
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（中央社記者吳哲豪南投26日電）今天是228連假第二天，南投日月潭、溪頭等觀光景點車流湧現，南投九族文化村因入園遊客太多，緊急呼籲民眾改前往其他觀光景點，如停車場車位被停滿，將暫停售票。

九族文化村經理黃瑞奇接受中央社記者電訪時說，昨天是連假第一天，遊客人數增加，沒想到今天出門遊玩的民眾更多，入園人數近2萬人，工作人員發現來園區賞花人數越來越多，為了安全起見，上午透過臉書（FACEBOOK）等管道，呼籲要前往九族文化村的遊客改道前往其他觀光景點。

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黃瑞奇說，工作人員也在入口處道路舉牌宣導，呼籲民眾改道，而九族文化村附設的停車場約有3000格停車位，如果車位被停滿，他們就會暫停售票。

南投日月潭國家風景區管理處也發布新聞指出，2月25日至28日，每天上午9時至晚上6時，台21縣60公里處至64公里處，禁止路邊停車；風景區內的名勝街、義勇街以及水沙連街等熱鬧街道，實施交通管制，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入。（編輯：黃世雅）1120226

#黃瑞奇
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