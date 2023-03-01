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遠通電收電子支付停車費新服務 非eTag用戶也適用

2023/3/1 19:59
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）遠通電收子公司遠創智慧旗下uTagGo App，推出新的停車電子支付新服務，先在新竹縣市試辦，協助用路人用手機快速繳費，非eTag用戶、未申請銀行自動儲值的eTag用戶也適用。

遠通電收推動智慧行車多元服務，除了在國道外，已在全台15個縣市、涵蓋全台95%以上的付費停車格自動扣款，只要有申請eTag銀行自動儲值的用路人，都可享受停車繳費的便利。

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遠通電收今天發布新聞稿表示，即日起，遠通電收率先在新竹地區推出路邊停車即查繳服務，並將持續拓展至各縣市。

遠通電收表示，車主只要下載uTagGo App並加入會員，於新竹地區路邊停車後，可以透過App中「停車服務」裡「Go易付路邊停車即查繳」功能，輸入車號查詢所有當地未繳停車費，選擇全繳或單筆支付，停完車就能透過掃描停車繳費單條碼繳費，非eTag用戶或未申請自動儲值的eTag用戶也適用。（編輯：張雅淨）1120301

#遠通電收子公司
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