台大啟動國際NGO人才學校 全英文上課、實習16週

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣大學今天宣布啟動「台大國際NGO人才學校」，與民間合作培育非政府組織（NGO）人才，學生在課堂中須以全英文學習，還要到NGO專案實習16週，將理論與實務結合。

台灣大學今天舉辦記者會，媒合來自5個國家、9個學院的在學生，到不同類型的NGO組織實習，例如好鄰居協會、珍古德協會、羅慧夫基金會、舊鞋救命、勵馨基金會、芥菜種會、亞堅會、One-Forty、數位外交協會等。

台大希望透過人才學校，讓學生未來進入NGO後，具備專業技能連結全球網絡，面對和解決當代的國際議題。這項計畫招收台大在學生，每週實習時數不低於16小時，在校課堂須以全英語上課。

台大校長陳文章致詞提到，他念大學時曾參加服務性社團，到南部社區帶小朋友，留下一輩子難忘的記憶。台大目前有約40個服務性社團，到偏鄉甚至更遠的海外服務，包括尼泊爾震災時，就有台大學生發起活動，幫助當地的貧童，受到各界矚目。

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陳文章表示，國際NGO人才學校重視利他服務精神和國際視野，不只是會當地國的語言，更要去尊重、接納不同的文化，「這是台大非常須要的一環。」他期許今天是一個開始，未來每年可以看到更多人參與，把台大變成世界重要的SDGs（聯合國永續發展目標）和NGO人才培育基地。

教育部青年發展署長陳雪玉表示，希望未來有更多學生能到國際組織實習，除了可打開青年的視野，未來在各組織扮演重要角色，也能拓展台灣的國際能見度。她也承諾，青年署會努力爭取更多的資源，投入國際人才培育。（編輯：陳政偉）1120302