信義店熄燈倒數 誠品：今年台灣將開逾10家新店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

誠品信義店將在今年底熄燈，誠品生活預告，自3月10日起，信義店將一路開展藝文活動至12月底。（誠品提供）中央社記者江明晏傳真 112年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北2日電）誠品信義店將在今年底熄燈，誠品生活今天預告，自3月10日起，信義店將一路開展藝文活動至12月底；同時今年誠品將開展新店裕隆城與台中七期等逾10家新店點。

誠品信義店因租約到期，將在今年底熄燈，正逢18歲的誠品信義店今天宣布，將以「綻放．燦爛相傳」為主軸自3月10日起開展全年特別企劃活動。

誠品生活說明，3月首先登場的「春之綻放」生日慶，將以近30場藝文活動打頭陣，至5月每週末延伸青春暢談、閱讀啟蒙、自我追尋等不同主題，規劃閱讀、音樂、電影、舞蹈、主題策展、文創市集、咖啡餐酒等活動。

6月起則將推出「24x24」燦爛相傳計畫，以信義24小時書店永不熄滅的閱讀燈火為引，盼傳承誠品人文關懷精神，呈現24小時書店的多元樣貌，並首度連結全台及亞洲店點，信義店也預告藝文活動將接力至12月底不停歇。

誠品表示，2023年預期將開展超過10家新店點，伴隨全球迎向復甦，誠品積極邁步拓點，包括位於新店裕隆城1.9萬坪全新旗艦大店、台中七期7500坪獨棟大店將在下半年陸續開業，串聯誠品全通路線上下服務的社區創新店「誠品生活時光」，除了同時展店，也會擴增6至10倍的書量規模。（編輯：林淑媛）1120302