NCC：Netflix在台市占率快5成 穩居OTT TV龍頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）NCC公布的調查報告顯示，民眾收視來源最大宗為有線電視，OTT則超過中華電MOD、無線電視成為第二大收視來源；OTT平台付費訂閱上，前2名分別為Netflix（44.8%）與Disney+（15.2%）。

國家通訊傳播委員會（NCC）公布「111年傳播市場調查結果報告」，委託台經院辦理調查，針對消費者使用行為進行調查，並結合產業公開資訊，綜整提出台灣與國際通訊傳播市場發展概況與趨勢研析。

台灣16歲以上民眾主要的收視來源，調查顯示，最大宗為有線電視 （57.2%），其次為OTT TV（15.3%）、中華電信MOD（13.9%）、無線電視（13.3%）。

若比較106至111年趨勢變化，民眾最主要的收視來源都是有線電視為主。106至109年間比例次高為無線電視，後依序為MOD與OTT，不過，民眾以OTT TV為主要收視來源的比例在111年超過MOD與無線電視，顯示OTT普及率逐漸提高。

外界關注OTT使用狀況，調查顯示，有22.8%民眾曾看過OTT TV（包含付費跟免費狀況），超過7成的民眾（77.2%）表示沒有看過。平均而言，民眾每月願意付出新台幣270元訂閱OTT服務，每週觀看OTT的時數為12.39小時。

複選題在OTT平台付費訂閱上，最多人付費訂閱的是Netflix（44.8%），第二為Disney+（15.2%），再來是愛奇藝（2.2%）、Hami Video（2.2%）、friDay影音（2.2%）、KKTV（1.5%）、Apple TV（1.1%）、HBO GO（1%）、LiTV（0.9%）、myVideo（0.6%）、CatchPlay（0.5%）。目前沒訂閱者達47.2%，有3.1%回答不知道。

NCC最新公布有線電視去年第4季戶數為464.7萬戶，連續第21季下滑，不過，有線電視業者近年也積極攜手OTT提供加值服務。

調查顯示，雖然有線電視系統用戶沒特別加訂OTT仍為大宗（比例達93.3%），有加購者則以Disney+（2%）比例最高，其次為myVideo、HBO GO、LINE TV 及LiTV。

至於台灣民眾觀賞過的線上共享創作影音平台則以YouTube為多數，比例達7成，其次為TikTok的20.6%，再來為Vimeo的4.1%，都沒有觀賞過者占24%。

觀賞影片類型，以新聞時事評論居多（21.3%），其次為音樂創作或演唱會（20.1%），再來為趣味搞笑類型（18.9%）。（編輯：潘羿菁）1120302