經部：去年提早抗旱 否則南化蘭潭等水庫現已空庫

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（中央社記者曾智怡台北3日電）針對外界批評政府無提前因應南部旱情，經濟部今天澄清，水利署去年6月即啟動跨區調度與節水機制，若無提早準備，現在南化及蘭潭、仁義潭水庫已經空庫，曾文、烏山頭水庫也會僅剩15%蓄水。

水利署透過新聞稿指出，去年就頻繁召開水情會議，協調水源調度、加強節水並增加水源，2022年8月成立水利署旱災應變中心，11月升級為經濟部層級，今年3月則持續提升至中央層級，主因仍是將近600天來，南部集水區皆無大雨，已是30年來新低的雨量。

因去年6月即啟動抗旱措施，水利署表示，蘭潭、仁義潭水庫節水調度成效為2608萬噸，大於目前的1137萬噸蓄水量；南化水庫成效為1.78億噸，也大於目前蓄水量4265萬噸。若真如媒體社論所言，沒有提早準備，那南化及蘭潭、仁義潭水庫已經空庫，曾文、烏山頭將只剩下15%蓄水。

水利署指出，抗旱水井是防旱作為其中之一，也沒有臨渴掘井的問題，水利署歷年建置的279口抗旱水井，包括2021年與高雄市政府合作新鑿的62口，都已啟用支援供水，每天供應超過33萬噸的水量。

因應水情嚴峻，水利署也與高市府合作新鑿11口抗旱水井，目前已有9新井接入供水系統，3月10日可再增加每日4.7萬噸水源。

水利署表示，高雄地區近年已完成鳳山與臨海再生水、高屏溪伏流水、抗旱水井62口及東港溪鳳山廠前處理改善等，增加約每日77萬噸水源，相當於高雄地區50%公共用水。

水利署指出，今天高屏堰已降至每秒7.2立方公尺的低點，同樣情境在2015年旱災時高雄已宣布要實施紅燈分區輪流供水，現在則是3月8日才會實施減壓供水黃燈。

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因應3、4月氣象仍預測降雨機率偏低，水利署表示，「2023年穩定南部供水抗旱計畫」已啟動，透過強化區域調度、增鑿抗旱水井54口及提升淨水場處理能力等措施，預計4月底前可增供每日13.6萬噸水源。

同時，高雄市府也積極與中央密切協調水源調度，澄清湖水庫蓄水率已由先前約63%提升至89%，鳳山水庫預計於3月中旬前蓄增80萬噸水源，透過地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源聯合調度，努力在枯水期穩定供水。（編輯：楊蘭軒）1120303