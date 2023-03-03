水情黃燈 嘉市要求洗車三溫暖業者減量供水

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嘉義地區1日起水情燈號調整為「黃燈」，夜間減壓供水，嘉義市水資源回收中心免費提供回收水再利用，供環保局清洗街道、公園綠帶澆水、營建工地灑水等。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月3日

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義地區1日起水情燈號調整為「黃燈」，夜間減壓供水，嘉義市政府要求工業用戶自主節水7%，游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等用水，則減量供水10%至20%，共同抗旱。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，嘉義市 水情燈號 水情燈號小百科 一、綠燈：

加強水源調度、研擬措施。 二、黃燈：

1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水 三、橙燈：

1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水

2.減量供水：

（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限

（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20% 四、紅燈：

分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

定點供水優先順序如下：

1.居民維生

2.醫療

3.國防事業

4.工商事業

5.其他



資料來源：水利署 看更多 關閉 「黃燈」，市府要求嘉義市工業用戶自主節水7%，每月1000度以上非工業用水戶以減量供水20%為目標，至於每月1000度以上工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則減量供水10%至20%。

嘉義市政府指出，在水源調度會議中，建議中央減少蘭潭及仁義潭水庫出水量或增加蓄水量以穩定民心，此外，自來水公司第五區管理處預計在嘉義地區鑿設4口抗旱水井，預計每日可增加0.4萬噸水源確保嘉義市供水無虞。

嘉義市政府也透過資源回收車廣播、有線電視跑馬播送及市府官方line帳號等多元管道宣導節約用水，嘉義市水資源回收中心免費提供回收水再利用，供環保局清洗街道、公園綠帶澆水、營建工地灑水等。

另外，市府自1日起，各公園及道路、噴水池停止補水及噴水，包括嘉義公園噴水池及尿尿小童、中央噴水池、世賢路一段與自由路口2處噴水池、世賢路一段與北港路口1處噴水池；市府水車至水資源回收中心取回收水或運用地下水澆灌植栽。（編輯：郭諭儒）1120303