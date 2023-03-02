南部水情嚴峻 王美花盼4月底每天供水增13.6萬噸

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經濟部長王美花（前中）2日視察桃園自來水管線汰換工程受訪時表示，對南部啟動抗旱措施，最重要的目的是度過枯旱時期，希望到4月底，每天能增加供水13.6萬噸，讓這段期間南部的供水可以穩定。中央社記者葉臻攝 112年3月2日

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（中央社記者葉臻桃園2日電）南部水情嚴峻。經濟部長王美花今天受訪時說，對南部啟動抗旱措施，最重要的目的是渡過枯旱時期，希望到4月底，每天能增加供水13.6萬噸，讓這段期間南部的供水可以穩定。

水利署南區水資源局發布新聞稿表示，去年南部降雨量創近30年來最低，目前正值南部地區枯水期間最關鍵時刻，離汛期來臨還有一段時間且降雨不確定性高，呼籲民眾持續配合政府相關政策共同節水。

王美花中午視察桃園自來水管線汰換工程，接受媒體聯訪時，被問及南部水情告急，中央氣象局預估可能要到5月才會有明顯降雨，近期是否會有進一步限水措施。

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王美花表示，對南部啟動抗旱措施，最重要的目的是希望能渡過這段枯旱時期，所以在嘉南高屏的水調度、水節約上，現在台南產業的節約用水已經要增加到10%，另外也啟動南部抗旱的增水計畫，希望到4月底，每天能增加供水13.6萬噸，讓這段期間南部供水可以穩定。

至於是否會有鑿水井等因應措施，王美花說，抗旱措施包括增加新的水井，也會做南部的互相調動支援，例如屏東的地下水比較多，會讓屏東支援到高雄等，都是讓南部水量增加的一環。（編輯：方沛清）1120302