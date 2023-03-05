愛的循環 去年受助今年與義工團幫古坑弱勢蓋新屋

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雲林縣古坑鄉陳姓男子一家4口居住在殘破不堪老屋，在雲林縣政府及台灣希望義工團協助下，投入200人次義工重建家園，雲林縣長張麗善（2排右7）5日特地出席見證。中央社記者姜宜菁攝 112年3月5日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林縣古坑鄉陳姓男子一家4口居住在殘破不堪老屋，在雲縣府及台灣希望義工團協助下，投入200人次義工重建家園，其中出力者有對母女是去年義工團受助個案，愛的延續與循環，縣長張麗善見證今天交屋。

年近70歲陳男從事粗工，其妻子及2名兒子都罹病無法工作，一家4口居住在殘破不堪老屋，每逢大雨必淹水，斗六真武宮志工尤涵芸關懷訪視發現，通報希望義工團，希望能協助重建。

台灣希望義工團理事長尤瑞豊說，去年8月接到通報後實地勘查，發現老屋結構有問題，加上地勢低窪，逢雨必淹，因此列為緊急處理個案，今年2月中旬進行前置工作後，全台各地約200人次義工利用2個週末即完工，今天交屋。

尤瑞豊指出，這次蓋屋最讓人感動的是義工團去年協助的個案吳碧雲，帶著女兒一起投入，所以今天贈鑰儀式，安排她一起贈鑰，讓受贈者感受社會溫暖，也讓愛延續與循環。

特地出席見證，縣長張麗善表示，非常感謝義工團犧牲自己寶貴假日，付出心力、體力及專業技術，多次幫忙縣內弱勢家庭興建可以遮風避雨的家，她代表受惠鄉親表達最深謝意。（編輯：陳仁華）1120305