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2萬多筆學貸繳不出 立委盼擴大補助

2023/3/6 16:31
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（中央社記者范正祥台北6日電）多位立委今天質詢時關切經濟弱勢者還不出學貸，教育部長潘文忠說，從民國92年學貸信保啟動，到現在繳不出來的約有2萬多筆。立委呼籲政府研議擴大補助範圍的可能性，協助更多屬於弱勢族群的就學貸款人。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，多位首長列席並備質詢，如何加強照顧弱勢的學貸族是立委質詢的議題之一。

國民黨立委萬美玲質詢時指出，學貸開辦以來，很多人因為繳不出本息而被強制執行。她呼籲正視強制執行案件數，給予協助，並建議研議學貸零利率的可行性。

民進黨立委張廖萬堅質詢時指出，許多職場弱勢青年面臨學貸債務壓力，甚至背上信用問題；政府沒有義務解決債務，但應關心和協助，教育部應與銀行合作。

潘文忠答覆，每個貸款案件有相當大的差異，到目前掌握到的數據，從92年學貸信保啟動，到現在繳不出來的約有2萬多筆；承貸的4家銀行已開始與教育部作幾次會商，幾家銀行也會分析出真正的樣態，基本前提還是會以最大力量幫忙。

另外，民進黨立委陳培瑜質詢時建議，希望可以研議擴大學貸補助範圍的可能性，協助更多弱勢族群，譬如家中有需長照、身心障礙、罕病家人的就學貸款人。

民進黨立委何欣純質詢時指出，現行學貸補貼的相關辦法，迄今已經16年沒有修正，應該與時俱進，必須隨著社會變遷與少子女化趨勢，進行研議調整。（編輯：翟思嘉）1120306

#潘文忠
#民進黨
#教育部長
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