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桃機優化指引 南跑道6日起連2天各關閉10小時

2023/3/6 16:37（3/6 16:46 更新）
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桃園國際機場公司6日表示，為優化航機降落指引，6、7日每天關閉南跑道約10小時進行施工，其中30分鐘因跑道例行巡檢，南、北跑道將同時關閉，暫停航機起降。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月6日
桃園國際機場公司6日表示，為優化航機降落指引，6、7日每天關閉南跑道約10小時進行施工，其中30分鐘因跑道例行巡檢，南、北跑道將同時關閉，暫停航機起降。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月6日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）桃機公司今天表示，為優化航機降落指引，6、7日每天關閉南跑道約10小時進行施工，其中30分鐘另因跑道例行巡檢南、北跑道將同時關閉，但已避開尖峰時段將影響降到最低。

桃園國際機場公司下午發布飛航公告指出，今、明2天從上午10時30分至晚間9時關閉南跑道，進行指示牌面系統位置移設的優化作業。

這次作業，桃機公司表示，主要是配合國際民航組織（ICAO）優化航機降落指引，作業前已召開會議與飛航管制單位、航空公司協調取得共識，在全天日間航機作業最低峰時段實施，將對機場營運的影響降到最低。

桃機公司指出，以往桃機南、北跑道每天都需關閉30分鐘實施例行巡檢，主要為巡視跑道燈光系統、實施鋪面表面細碎異物掃除及巡視鋪面周邊（包含草區）異常情形。

桃機公司表示，由於優化指引作業位於跑道的道肩及邊緣，為使對機場營運影響減到最低，因此避開連續假期，在今天至明天施作。

有關南、北跑道的例行巡檢，桃機公司指出，通常會把時間錯開以維持至少有1個跑道可使用，但今、明2天因南跑道優化指引作業，加上北跑道從上午11時30分至中午12時進行30分鐘例行巡檢，雙跑道在這30分鐘都暫停航機起降。

桃機公司指出，以今天為例，上午11時30分空域並無飛機；到中午12時開放前，陸續僅有3架次班機等待降落。（編輯：戴光育）1120306

#桃園機場公司
#機場跑道
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