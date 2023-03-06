農委會再度推出60元幸福餐盒 預計880萬人次受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）農委會今天表示，透過疫後特別預算編列逾13億元推動農村送暖計畫，其中幸福餐盒預計今年有880.8萬人次受惠，維持與去年相同的新台幣60元佛心價，農村高齡或經濟弱勢者免費。

農委會今天指出，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，整體農村送暖計畫的經費為13億900萬元，計畫包含60元的幸福餐盒、免費供給農村高齡者或經濟弱勢家庭的公益幸福餐盒、擴大供餐、惜食與平價專區等，總計可服務950萬人次。

根據農委會新聞稿，各縣市符合條件的立案團體皆可到幸福食材網登記申請，農委會也會主動聯絡有需求的團體，提供申請公益幸福餐盒相關資訊；預估整體幸福餐盒（含公益幸福餐盒）共可服務880萬8000人次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農委會去年首度因應「食農教育法」正式頒布，結合食農教育、國產農產品、永續生態飲食等概念，推出60元幸福餐盒，由台灣海洋保育與漁業永續基金會配合執行，農委會補助國產優質魚肉、蔬菜等，由弱勢團體或由庇護工場等製作販售，並媒合百家幸福元氣站協辦。

農委會指出，去年6月13日至12月30日止，平均每天售出約1968個平價60元幸福餐盒，共28萬1424人次受惠。盼藉此協助民眾優先選用國產優質農漁畜產品攝取蛋白質，強化對在地農業之支持，促進飲食與農業、永續生態環境的連結，並實現零飢餓目標。（編輯：陳清芳）1120306