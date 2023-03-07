女性易延遲診斷愛滋感染 有性行為至少篩1次

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）台灣每年新增愛滋感染人數逐年下降，但衛福部疾管署今天提醒，感染愛滋不分性別，據統計，逾半數女性愛滋感染者延遲診斷，婦女易忽視性伴侶不安全問題，建議有性行為至少篩1次。

據統計，去年台灣新增愛滋感染人數1074人，疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君今天下午例行疫報說，新增愛滋感染人數逐年下降，女性感染者也從最高一年新增67人，降至去年的42人，雖然女性感染者人數少，卻存在嚴重延遲診斷及治療問題。

詹珮君進一步說明，超過一半的女性感染者，到醫院篩檢已經是發病狀態，通報確診愛滋的3個月內，就達病程後期，延遲診斷就醫導致愛滋發病，讓身體受到不必要的健康損傷，相較男性的延遲診斷率約高出3成。

詹珮君表示，很多婦女會認為自己很安全，但忽略性伴侶不安全。有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等，建議每3至6個月篩檢1次。

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詹珮君說，台灣有多元愛滋篩檢管道，除了全國有82家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，現場約20分鐘即可得知初步篩檢結果，其中14家一站式愛滋匿名快速篩檢服務院所，針對初篩陽性者提供快速確認檢驗服務，約30分鐘內即可得知確認檢驗結果。

另外，民眾也可上網預訂，選擇附近方便的超商，支付新台幣200元試劑費及45元物流費取得試劑，或前往合作民間團體、衛生局所等436個實體服務點或利用68台自動服務機，支付200元取得試劑，於家中或適宜的場所進行篩檢，完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張。（編輯：龍柏安）1120307