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華信3/26首航台北飛馬祖南竿 開放訂位購票

2023/3/8 10:28（3/8 10:56 更新）
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華信航空26日將首航台北飛馬祖南竿，每天往返一班，8日上午9時起開放訂位購票。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月8日
華信航空26日將首航台北飛馬祖南竿，每天往返一班，8日上午9時起開放訂位購票。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月8日
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）華信航空26日將首航台北飛馬祖南竿，每天往返1班，今天上午9時起開放訂位購票，單程機票新台幣2226元，26至30日可享優惠價2118元。

華信航空發布新聞稿指出，3月26日起新開闢台北-馬祖南竿航線，初期規劃每天往返1班，旅客可利用華信航空客服專線、華信網站或華信APP訂位購票。

根據華信航空官網資訊，台北-南竿單程機票售價2226元，3月26至30日，提供優惠價2118元。

華信航空使用70人座的ATR飛機執行馬祖航線飛航任務，台北-南竿AE7901班次上午10時30分由松山機場起飛，上午11時30分抵達南竿機場；南竿-台北AE7902班次中午12時20分由南竿機場起飛，下午1時15分抵達松山機場。

馬祖航線多年來一直由立榮航空獨家經營，也是使用ATR機型，目前台北-南竿每天5班，台北-北竿每天2班，單程都是2197元，但台北-北竿從26日至29日，提供1868元優惠價；立榮航空另有每天1班台中-南竿航班，單程票價2686元。

馬祖地區民代積極爭取下，華信航空今天起也加入馬祖航線營運。（編輯：李亨山）1120308

#台北市
#華信航空
#馬祖南竿
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