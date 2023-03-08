更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 生活

冷凍2年芒果色澤美味依舊 東京食品展引人圍觀

2023/3/8 12:09（3/8 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023東京國際食品展台灣館7日開幕，台南業者拿出一顆冷凍2年的芒果，解凍後色澤未變，食用時還聞得到香氣，引起眾人圍觀，駐日代表謝長廷（左）也拿起來端詳。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月8日
2023東京國際食品展台灣館7日開幕，台南業者拿出一顆冷凍2年的芒果，解凍後色澤未變，食用時還聞得到香氣，引起眾人圍觀，駐日代表謝長廷（左）也拿起來端詳。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）日本東京食品展台灣館昨天開幕，台南業者拿出1顆冷凍2年的芒果，解凍後色澤未變，食用時還聞得到香氣，展示台南急凍保鮮技術，引起眾人圍觀。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，現場端出1顆冷凍2年的芒果，解凍後色澤未變，食用時還聞得到香氣，吃得出原味。

新聞稿內容指出，駐日代表謝長廷將這顆冷凍芒果拿在手中仔細端詳，也吸引許多買家和媒體圍觀，稱許台南急凍保鮮技術。此外，業者再拿出一整包冷凍11個月的玉荷包荔枝，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀。

黃偉哲表示，急凍技術保存水果原汁原味，即使出口到其他國家，解凍後仍維持風味；這套技術提升外銷果品賣相，也幫助農民平衡產銷，在適當季節供貨到海外市場。

他表示，目前許多買家關注台南急凍鮮果，台南的鳳梨、芒果及其他縣市的香蕉、釋迦等，都可透過技術保鮮。未來若成功開闢通路，台南也將收購其他縣市鮮果，讓台灣農產前進世界。（編輯：卞金峰）1120308

#黃偉哲
#台南市
#謝長廷
黃偉哲
東京食品展台灣館開幕 黃偉哲邀約參觀台南展場2024台灣設計展在台南 感受400年古城新生百變面貌
謝長廷
台灣味自販機日本首度亮相 謝長廷投幣買蕃薯東京食品展7日登場 謝長廷：東京，台灣來了
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族