AI、智慧製造及半導體缺人才 大廠包技職全班

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（中央社記者陳至中台北8日電）大學問網站今天舉辦「2030產業搶手人才需求」記者會，專家指出，學生如果學測1、2科沒考好也沒關係，可考慮四技申請管道。AI、智慧製造、半導體產業需才孔亟，常到技職包走一整班學生。

大學問網站和台灣教育智庫今天舉辦記者會，邀請南亞科技、矽格、德微科技、太平洋電線電纜、日月光、台達電、穩懋半導體、國泰飯店觀光事業等企業的人資主管，分享產業人才趨勢。

大學問網站執行長魏佳卉會後接受中央社電訪表示，參與企業比她預期熱烈得多，可見相關人才真的非常搶手。包括工程學群、資訊學群、醫藥衛生學群、財經學群等，今年招生名額都有增加，對準國內產業需求。

魏佳卉近期常受邀到各地為高中生演講，她提到，許多學子嚮往熱門的人工智慧（AI）領域，卻苦於學科能力沒到頂級，或是有1、2科比較不理想，難以跨入熱門國立大學門檻。

魏佳卉點出另一個途徑，可考慮「四技申請入學」管道，今年共有64校提供7960個名額，且多半是熱門產業相關科系。

魏佳卉表示，外界提及AI等產業，多半想到的是研發型人才，但其實產業也須要大量實作人才。她觀察發現，大廠也不吝於開出高額薪資，連科大暑假實習，都有約新台幣3.5萬元的津貼，「實習兩個月，學費就有了。」

「每家廠商都在擴產能，卻不知道員工在哪裡。」魏佳卉說，想往資通訊產業發展的學生，不見得非得到頂尖學府，走科大和產業對接的科系，很早就能接觸業界，在就學期間就能瞭解自己適不適合。她觀察發現，除了台科大、北科大，大廠近期也積極到私立科大找人才，甚至是整班、整班地包走。

今天記者會上，南亞科人力資源處處長謝章志提到，面對AI、5G智慧科技的浪潮，青年學子首先應對自己的專長、興趣有清楚的瞭解，確定好方向，在進一步接觸產業。他肯定科大學生的務實求學態度，實作能力強，更能聚焦專業領域。

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德微科技經營管理處處長吳佳臻提到，華夏科大、東南科大、龍華科大、明新科大等校都與德微有產學合作，學生都具備學習動力強、好奇心與企圖心旺盛等特質，實習表現優異，可成為專案培訓人選，成為儲備主管。

日月光半導體人力資源暨公共關係處資深處長郭品泓建議，學生在選填志願時，可考慮辦學嚴謹、評鑑優良的優質科大，建議先向學校詢問，是否與台灣重要企業建教合作，進而在學涯過程中同步累積企業職涯的實務經驗。（編輯：陳政偉）1120308