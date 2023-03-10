第2季出國團費 亞洲降1至2成、歐美持續漲

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）中華民國旅行業品質保障協會今天公布今年第2季（4至6月）出國團費參考價，日本、韓國及東南亞雖仍比疫情前貴，但都比第1季降1至2成，美國、加拿大及歐洲的團費持續上漲中。

根據品保協會公布的報告，第2季日本團費仍比108年同期貴1到2成，主要是入境檢疫人員、地面代理人員不足，班機增加有限，飯店、餐廳供不應求，但因日貶值，團費已比今年第1季跌1到2成，大阪、東京仍是主要為旅遊點，以大阪5日遊為例，團費新台幣4萬2800元至6萬2800元。

韓國第2季的團費比108年同期降1成，但與今年第1季相比，降幅達2成，主要是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各航空幾乎都已復飛，機位數大增，目前4至6月團費，已恢復至疫情前的售價，以韓國首爾5日遊為例，團費從1萬1800元至3萬3000元。

東南亞國家第2季的團費仍比108年同期貴1成，但比今年第1季降1成，馬來西亞、泰國及菲律賓都有許多促銷，例如純泰（曼谷、芭達雅）5日遊，2萬5900元至3萬2900元。

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美國和加拿大第2季的團費比108年同期貴7到8成，比今年第1季漲了3到4成，主要是疫情後，巴士、旅館費用漲幅大，也因人工短缺，甚至部分旅館無法正常接待，因航空公司依市場需求報價，票價仍高居不下，美西兩城加賭城8至10天的團費要7萬4900元到9萬8900元，加拿大9到10天，團費9萬8900元到14萬5000元。

歐洲第2季團費比108年同期貴3成，比今年第1季仍貴2成，主要是航空票價比情前漲2到3成，當地飯店、巴士、餐費都調漲，法瑞義10到12天的團費要11萬7900元到13萬9900元。（編輯：陳政偉）1120310